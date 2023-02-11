Італія

Туринці можуть придбати гравця збірної Франції.

Повідомляється, що майбутнє Н'Голо Канте в Челсі під питанням, оскільки він вступає в останні місяці свого контракту, і Ювентус уважно стежить за ситуацією.

З серпня минулого року Канте не брав участь у матчах через травму підколінного сухожилля, через яку він пропустив 31 матч цього сезону.

Як повідомляє La Gazzetta dello Sport, виникають сумніви щодо майбутнього Канте, і Челсі серйозно розглядає можливість дозволити йому піти вільним агентом після закінчення його контракту влітку.

Кілька клубів по всій Європі почали стежити за ситуацією, і Ювентус є серед них, захоплених ідеєю придбати переможця чемпіонату світу 2018 року за недорогою угодою.

Зараз Канте не є пріоритетом для "бьянконері", але все може змінитися з наближенням літа.