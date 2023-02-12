Завершився поєдинок чемпіонату Італії.
Гравці Удінезе, Getty Images
12 лютого 2023, 15:29
У рамках 22 раунду італійської Серії А Удінезе вдома зустрічався із Сассуоло.
Перший тайм видався дуже результативним. Вже на перших секундах господарі відкрили рахунок зусиллями Удогі. Цей гол став найшвидшим у цьому сезоні чемпіонату, адже був забитий на 25 секунді.
Проте радощі швидко закінчились. За п'ять хвилин арбітр вказав на центр поля, адже Матеус Енріке відзначився у воротах Сільвестрі — 1:1.
У середині тайму Бійол зумів вивести Удінезе вперед. Проте вони знову не втримали перевагу у рахунку бодай до перерви. На 45+1 Перес зрізав м'яч у власні ворота.
Удінезе — Сассуоло 2:2
Голи: Удогі, 1, Бійол, 28 — Енріке, 6, Перес (АГ), 45+1
Удінезе: Сільвестрі — Бекао, Бійол, Перес (Ебосс, 86), Ехізібуе, Удогі — Самарджич (Пафунді, 86), Волас, Ловрич (Арслан, 80), Перейра (Товен, 46) — Бето (Саксесс, 72).
Сассуоло: Консіглі — Маркіцца (Харруї, 67), Трессольді, Ерлич, Дзортеа — Енірке, Обіанг (Лопез, 46), Фраттезі, Льоренте (Феррарі, 87), Берарді — Дефрель (Пінамонті, 67).
Попередження: Льоренте, Ехізібуе, Дзортеа, Перес.