Італія

Завершився поєдинок чемпіонату Італії.

У рамках 22 раунду італійської Серії А Удінезе вдома зустрічався із Сассуоло.

Перший тайм видався дуже результативним. Вже на перших секундах господарі відкрили рахунок зусиллями Удогі. Цей гол став найшвидшим у цьому сезоні чемпіонату, адже був забитий на 25 секунді.

Проте радощі швидко закінчились. За п'ять хвилин арбітр вказав на центр поля, адже Матеус Енріке відзначився у воротах Сільвестрі — 1:1.

У середині тайму Бійол зумів вивести Удінезе вперед. Проте вони знову не втримали перевагу у рахунку бодай до перерви. На 45+1 Перес зрізав м'яч у власні ворота.

Удінезе — Сассуоло 2:2

Голи: Удогі, 1, Бійол, 28 — Енріке, 6, Перес (АГ), 45+1

Удінезе: Сільвестрі — Бекао, Бійол, Перес (Ебосс, 86), Ехізібуе, Удогі — Самарджич (Пафунді, 86), Волас, Ловрич (Арслан, 80), Перейра (Товен, 46) — Бето (Саксесс, 72).

Сассуоло: Консіглі — Маркіцца (Харруї, 67), Трессольді, Ерлич, Дзортеа — Енірке, Обіанг (Лопез, 46), Фраттезі, Льоренте (Феррарі, 87), Берарді — Дефрель (Пінамонті, 67).

Попередження: Льоренте, Ехізібуе, Дзортеа, Перес.