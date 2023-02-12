Італія

Чергова історія щодо колективу з Турину.

Il Corriere della Sera повідомляє про нові прослуховування за участю колишніх директорів Ювентуса , у тому числі колишній фінансовий директор Марко Ре визнає, що "стара синьйора" заплатила за Артура більше, ніж він коштував.

Бразильський півзахисник перебрався в Турин у 2020 році в результаті обміну з Барселоною за участю Міралема П'яніча.

Збірник Боснії приєднався до каталонців за 60 мільйонів євро плюс 5 мільйонів бонусів, тоді як Артур прибув до Турину за 72 мільйони євро плюс 10 мільйонів бонусів.

Наразі "бьянконері" перебувають під слідством щодо фінансових порушень, а попереднє слухання в суді Турина відбудеться 27 березня.

Італійські ЗМІ повідомляють про прослуховування колишніх директорів "бьянконері", які є частиною доказів, що ретельно вивчають слідчі та прокурор FIGC Джузеппе Чіне.

В одному з них колишній головний фінансовий директор Ре говорив про угоду обміну між Артуром і П'янічем.

"Подумайте про такого гравця, як Артур, якому ви заплатили 75 мільйонів євро за приріст капіталу після продажу П'яніча. Було зрозуміло, що він не вартий стільки, чи ви вважаєте не так?"

Артур провів два сезони на Альянц Стедіум і минулого літа на правах оренди перейшов у Ліверпуль.