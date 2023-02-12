Італія

Відсвяткував цей гол у ворота Кремонезе грузинський вінгер Наполі відповідним чином.

У рамках 22 туру італійської Серії А Наполі зустрівся на своєму полі з Кремонезе.

На 22-й хвилині неаполітанці повели у рахунку завдяки голу свого вінгера Хвічі Кварацхелії, якому цього дня, 12 лютого, виповнилося рівно 22 роки.

Без "магічних двійок" не обійшлося і під час святкування цього голу грузинського півзахисника.

У поточному сезоні Хвіча провів за Наполі 23 поєдинки у всіх турнірах, у яких він забив 11 голів та віддав 14 асистів.