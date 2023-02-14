Італія

Португалець може замінити Давіде Ніколу.

Численні повідомлення в Італії стверджують, що колишній тренер Фіорентини і півзахисник Ювентуса Пауло Соуза готовий замінити Давіде Ніколу в Салернітані.

La Gazzetta dello Sport, Sky Sport Italia та TMW, серед інших джерел, стверджують, що португальський спеціаліст досяг угоди з командою.

Очікується, що Соуза підпише контракт до кінця сезону з опцією продовження на подальшу кампанію, якщо клуб зуміє зберегти прописку.

Салернітана на разі перебуває поза зоною прямого вильоту, на чотири очки вище Верони, яка займає 18 місце.

Нікола вже був звільнений клубом в січні, але президент передумав лише через два дні, не зумівши домовитися з потенційною заміною для італійського тактика.

У 2023 році Салернітана заробила лише чотири очки, здобувши одну перемогу, одну нічию та три поразки.

Раніше Соуза також очолював національну збірну Польщі.