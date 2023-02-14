Італія

Італійський фахівець прокоментував чутки стосовно підписання серба.

Багато іспанських ЗМІ пов'язують Душана Влаховіча з переходом у Реал, але Карло Анчелотті наполягає, що наступного сезону "вершкові" продовжать покладатися на Каріма Бензема.

Контракт французького форварда на Барнабеу закінчується в кінці сезону, але Анчелотті не сумнівається, що гравець національної збірної Франції продовжить своє перебування в іспанській столиці.

"Те, що Мадриду потрібен номер 9, є доволі цікавою думкою. У нас є Карім, який уже не дитина, але він буде з нами в наступному сезоні і гратиме в основному складі", — сказав Анчелотті на прес-конференції у вівторок, цитує Marca.

"Це не найкращий час думати про наступний сезон, зараз у нас гра в Ла Лізі, а потім у Лізі чемпіонів".

Відповідь щодо майбутнього Бензема свідчить про те, що Мадрид не буде шукати нового центрального нападника цього сезону.

Рік тому Влаховіч перейшов з Фіорентини в Ювентус за 80 мільйонів євро. У січні Il Corriere dello Sport повідомляв, що Ювентус може продати свого форварда за 90 мільйонів євро в кінці сезону, особливо якщо вони будуть відсторонені від європейських змагань або не зможуть пройти кваліфікацію до головного за значимістю єврокубка після вирахування 15 очок у Серії А.

Влаховіч забив 18 голів у 40 матчах за Ювентус.