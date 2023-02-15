Італія

Футболіст давно вже думає не про футбол.

Півзахисник Мохамед Іхаттарен перейшов у туринський Ювентус з ПСВ у 2021 році, маючи статус молодої зірки.

Клуб придбав його, але з моменту приїзду нідерландця в Італію все пішло шкереберть. Наступного дня після переходу Мохамеда віддали у оренду в Сампдорію. Проте там зовсім скоро його оголосили у розшук, адже одного дня він не приїхав на тренування.

Ситуація була складною. Гравець впав у депресію після смерті батька, і нікого не попередив, повернувся у Нідерланди. Так і не зігравши за Сапдорію Іхаттарен вирушив у нову оренду — у січні 2022 року він поїхав в Аякс.

Схоже, що футболіст вже не думає про футбол. Він знову провалився, вже на батьківщині, зігравши лише один матч, та повернувся у Юве, де на нього ніхто не розраховує. І знову про нього заговорили, проте вже через кримінальну історію.

21-річного Іхаттарена затримала поліція. Його підозрюють в нападі на свою колишню дівчину, TikTok-інфлюєнсера Ясмін. Нещодавно пара розлучилась. Поліція прибула до його будинку 13 лютого, допитала його, і взяла під варту. У листопаді 2022 року його затримували за погрози.