Італія

Римський клуб запросив талановитого півзахисника.

Український ринок після початку повномасштабної агресії доволі широко відкрився для всього футбольного світу, тож чимало вихованців академій наших клубів опинились закордоном.

Виключенням не став і талановитий півзахисник Максим Лехів, футбольним вихованням якого тривалий час займалась академія Львова, а віднедавна 16-річний футболіст отримав запрошення приєднатись до римського Лаціо.

Як зазначив сам гравець у своїх соціальних мережах, він мігрував до Італії після початку повномасштабного вторгнення Росії, а до "орлів" потрапив після проходження відбору.