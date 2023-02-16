Італія

Колишній воротар туринців прокоментував ситуацію в гранді Серіі а.

Джанлуїджі Буффон висловився стосовно ситуації у його колишньому туринському клубі.

"Раджу клубу використати єдиний позитивний аспект цієї історії, щоб отримати максимум від цього. Щодо них, усе, що вони зароблять, більше не буде вартувати нічого, зникає тиск обов’язкового виходу в Лігу чемпіонів чи перебування поруч із Наполі.

Я чекаю на завершення судового процесу. Ювентусу нічого втрачати — або мазохістська влада, яка нищить саму себе, чи антивлада, яка хоче перемогти попередників".

Наразі воротар виступає у складі Парми.