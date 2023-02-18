Італія

До вашої уваги — прев'ю на матч 23-го туру Серії А.

Напередодні повернення лігочемпіонівських баталій міланський Інтер зіграє проти Удінезе. Матч першого кола завершився впевненою перемогою "фріульців", але це був той самий період, коли вони переживали мимольотний розквіт.

ІНТЕР — УДІНЕЗЕ

СУБОТА, 18 ЛЮТОГО, 21:45. МІЛАН, ДЖУЗЕППЕ МЕАЦЦА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ФЕДЕРІКО ДІОНІЗІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Навіть попри незрозумілу втрату очок у матчі з незрозумілою Сампдорією (даруйте за каламбур) Інтер останнім часом виглядає впевнено. Часом нестабільно, але впевнено. І, мабуть, в Італії і справді нема зараз сильнішої команди — крім, звісно, Наполі.

Удінезе ж продовжує власне жахіття. Серія з 11 матчів без перемог перервалася, проте схоже вже почалася нова — з трьох аналогічних ігор, в яких важко зрозуміти, чого хоче Андреа Соттіл. Вірніше, побачити їх і справді можна — акцент на контгру, агресивні забігання вінгбеків своїми флангами і спроби Бету зачепитися за м'яч. Питання в іншому — реалізації кожного з цих підпунктів.

Судячи з прогнозів італійських медіа, Ромелу Лукаку отримає новий шанс. Так, навіть після чергового провалу у Генуї. І щось нам здається, вкотре не використає свій шанс. Влітку Михайло Мудрик матиме ще одного партнера в атаці Челсі...

Враховуючи вищесказані нюанси, ми вважаємо, що "фріульці" 15-й раз за останні 16 матчів не здобудуть потрібний їм результат. Більше того — саме програють. Як-то кажуть, "і Лукаку не допоможе". Навіть дзеркальний матчу в Удіне рахунок спрогнозуємо!

А сам футбол на нас очікує дуже цікавий, адже попри всі нюанси Андреа Соттіл проти грандів ніколи не закривається. Тож варіант для проведення суботнього вечора під хороший футбол — ідеальний. Рекомендуємо.

Орієнтовні склади:

Інтер: Онана — Шкрініар, Ачербі, Бастоні — Дарміан, Барелла, Брозович, Чалханоглу, Дімарко — Лаутаро Мартінес, Лукаку

Удінезе: Сільвестрі — Бекао, Бійол, Неуен Перес — Ехізібуе, Самарджич, Волас, Арслан, Удоджі — Бету, Саксесс

Не зіграють: Корреа — Масіна, Деулофеу, Нестеровські (травми)

ПРОГНОЗ 3:1