До вашої уваги — прев'ю на матч 23-го туру Серії А.
Лаутаро проти Удогі у минулому сезоні, Getty Images
18 лютого 2023, 07:45
Напередодні повернення лігочемпіонівських баталій міланський Інтер зіграє проти Удінезе. Матч першого кола завершився впевненою перемогою "фріульців", але це був той самий період, коли вони переживали мимольотний розквіт.
ІНТЕР — УДІНЕЗЕ
СУБОТА, 18 ЛЮТОГО, 21:45. МІЛАН, ДЖУЗЕППЕ МЕАЦЦА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ФЕДЕРІКО ДІОНІЗІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO
Навіть попри незрозумілу втрату очок у матчі з незрозумілою Сампдорією (даруйте за каламбур) Інтер останнім часом виглядає впевнено. Часом нестабільно, але впевнено. І, мабуть, в Італії і справді нема зараз сильнішої команди — крім, звісно, Наполі.
Удінезе ж продовжує власне жахіття. Серія з 11 матчів без перемог перервалася, проте схоже вже почалася нова — з трьох аналогічних ігор, в яких важко зрозуміти, чого хоче Андреа Соттіл. Вірніше, побачити їх і справді можна — акцент на контгру, агресивні забігання вінгбеків своїми флангами і спроби Бету зачепитися за м'яч. Питання в іншому — реалізації кожного з цих підпунктів.
Судячи з прогнозів італійських медіа, Ромелу Лукаку отримає новий шанс. Так, навіть після чергового провалу у Генуї. І щось нам здається, вкотре не використає свій шанс. Влітку Михайло Мудрик матиме ще одного партнера в атаці Челсі...
Враховуючи вищесказані нюанси, ми вважаємо, що "фріульці" 15-й раз за останні 16 матчів не здобудуть потрібний їм результат. Більше того — саме програють. Як-то кажуть, "і Лукаку не допоможе". Навіть дзеркальний матчу в Удіне рахунок спрогнозуємо!
А сам футбол на нас очікує дуже цікавий, адже попри всі нюанси Андреа Соттіл проти грандів ніколи не закривається. Тож варіант для проведення суботнього вечора під хороший футбол — ідеальний. Рекомендуємо.
Орієнтовні склади:
Інтер: Онана — Шкрініар, Ачербі, Бастоні — Дарміан, Барелла, Брозович, Чалханоглу, Дімарко — Лаутаро Мартінес, Лукаку
Удінезе: Сільвестрі — Бекао, Бійол, Неуен Перес — Ехізібуе, Самарджич, Волас, Арслан, Удоджі — Бету, Саксесс
Не зіграють: Корреа — Масіна, Деулофеу, Нестеровські (травми)
ПРОГНОЗ 3:1