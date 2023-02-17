Завершився матч чемпіонату Італії.
Сассуоло - Наполі, getty images
17 лютого 2023, 23:50
Наполі в рамках поєдинку 23 туру чемпіонату Італії відправився у гості до Сассуоло та здобув перемогу з рахунком 2:0.
Кварацхелія відкрив рахунок вже на початку зустрічі після передачі Олівейри. Осімген, своєю чергою, подвоїв перевагу своєї команди та встановив фінальний рахунок.
Сассуоло — Наполі 0:3
Голи: Кварацхелія, 12, Осімген, 33, Сімеоне, 90+4
Сассуоло: Консільї — да Сілва, Трессолді, Ерлич, Дзортеа — Соуза (Торстведт 79), Лопес (Обіанг 85), Фраттезі (Альварес Мартінес 85) — Байрамі (Сейде 79), Лорьєнте, Дефрель (Пінамонті 57)
Наполі: Мерет — Олівера, Кім Мін Чже, Ррахмані, Ді Лоренцо — Елмас (Дзербін 85), Лоботка, Замбо-Ангісса (Ндомбеле 78) — Кварацхелія (Лосано 78), Осімхен (Сімеоне 84), Політано (Зелінський 58)