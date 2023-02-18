Італія

Український хавбек пропустив останні дві гри через травму.

У рамках 23 туру італійської Серії А Спеція прийме на своєму полі туринський Ювентус.

Тренерський штаб господарів визначився зі списком заявлених гравців, які можуть зіграти у наступному матчі.

Так, у заявку Спеції на поєдинок з Ювентусом повернувся український півзахисник Віктор Коваленко, який пропустив останні дві гри проти Наполі та Емполі через травму.

Нагадаємо, матч Спеція – Ювентус відбудеться у неділю, 19 лютого, о 19:00.