Український хавбек пропустив останні дві гри через травму.
Віктор Коваленко, getty images
18 лютого 2023, 20:07
У рамках 23 туру італійської Серії А Спеція прийме на своєму полі туринський Ювентус.
Тренерський штаб господарів визначився зі списком заявлених гравців, які можуть зіграти у наступному матчі.
Так, у заявку Спеції на поєдинок з Ювентусом повернувся український півзахисник Віктор Коваленко, який пропустив останні дві гри проти Наполі та Емполі через травму.
Нагадаємо, матч Спеція – Ювентус відбудеться у неділю, 19 лютого, о 19:00.