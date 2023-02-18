Італія

Команда Піолі з мінімальною перевагою у рахунку переграла суперника.

У рамках 23 раунду італійської Серії А Мілан у гостьовому поєдинку зустрічався з Монцею.

Команда Стефано Піолі досить непогано грала у першому таймі. Окрім моментів Леау та Браїма Діаса, був один забитий м'яч.

На 31 хвилині Мессіас дуже потужно пробив з-за меж штрафного майданчика під праву стійку — без шансів для Ді Грегоріо.

Монца могла зрівняти на 73 хвилині. Чудовий момент не зміг реалізувати Чурріа. Форвард з лінії штрафного влучив у ліву стійку.

Мілан набрав 44 очки після 23 турів та йде на третій позиції. Монца 10 в Серії А з 29 очками в активі.

Монца — Мілан 0:1

Голи: Мессіас, 31

Монца: Ді Грегоріо, Бірінделлі (Карбоні, 59), Марі, Іццо, Марлон (Гютк'єр, 70) — Пессіна, Ровелла (Сенсі, 70), Капрарі, Петанья (Мачін, 59), Мота (Валоті, 84), Чурріа.

Мілан: Тетерушану — Томорі, Тіав, Калулу, Ернандес — Крунич (Бакайоко, 83), Браїм Діас (де Кетеларе, 64), Тоналі, Жуніор Мессіас (Салемакерс, 64) — Орігі (Жиру, 64), Рафаел Леау (Ребич, 79).

Попередження: Марлон, Крунич, Бірінделлі, Ровелла, Мачін.