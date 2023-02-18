Команда Піолі з мінімальною перевагою у рахунку переграла суперника.
Мілан, Getty Images
18 лютого 2023, 20:57
У рамках 23 раунду італійської Серії А Мілан у гостьовому поєдинку зустрічався з Монцею.
Команда Стефано Піолі досить непогано грала у першому таймі. Окрім моментів Леау та Браїма Діаса, був один забитий м'яч.
На 31 хвилині Мессіас дуже потужно пробив з-за меж штрафного майданчика під праву стійку — без шансів для Ді Грегоріо.
Монца могла зрівняти на 73 хвилині. Чудовий момент не зміг реалізувати Чурріа. Форвард з лінії штрафного влучив у ліву стійку.
Мілан набрав 44 очки після 23 турів та йде на третій позиції. Монца 10 в Серії А з 29 очками в активі.
Монца — Мілан 0:1
Голи: Мессіас, 31
Монца: Ді Грегоріо, Бірінделлі (Карбоні, 59), Марі, Іццо, Марлон (Гютк'єр, 70) — Пессіна, Ровелла (Сенсі, 70), Капрарі, Петанья (Мачін, 59), Мота (Валоті, 84), Чурріа.
Мілан: Тетерушану — Томорі, Тіав, Калулу, Ернандес — Крунич (Бакайоко, 83), Браїм Діас (де Кетеларе, 64), Тоналі, Жуніор Мессіас (Салемакерс, 64) — Орігі (Жиру, 64), Рафаел Леау (Ребич, 79).
Попередження: Марлон, Крунич, Бірінделлі, Ровелла, Мачін.