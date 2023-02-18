Італія

Команда Індзагі змогла реабілітуватись за невдалий результат минулого матчу.

У рамках 23 раунду італійської Серії А міланський Інтер в домашніх стінах приймав Удінезе.

Команда Сімоне Індзагі після невдалого виїзду до Генуї, де були нулі у матчі із Сампдорією, бажала реабілітуватись.

На 20 хвилині Інтер заробив пенальті. З першої спроби Лукаку не зміг переграти воротаря, але з другої спроби поцілив у правий нижній кут.

До кінця першого тайму залишались лічені хвилини, як Удінезе відповів. Санді Ловрич прийняв м'яч від Роберто Перейри та сильним ударом під поперечину змусив Хандановича почути неприємний для воротаря звук сітки воріт — 1:1.

У середині другого тайму, точніше на 73 хвилині, Інтер вже повів у рахунку. Дімарко віддав точно на Мхітаряна, який ефектно переграв воротаря гостей. А на 89 Інтер поставив крапку у цьому поєдинку. Лаутаро, який з'явився на заміну, свій шанс не змарнував.

Інтер - Удінезе 3:1

Голи: Лукаку, 20, Мхітарян, 73, Мартінес, 89 — Ловрич, 43

Інтер: Ханданович — Дарміан (Д'Амброзіо, 46), Ачербі, Бастоні, Думфріс, Дімарко (Госенс, 79) — Барелла, Брозович (Чалханоглу, 66), Мхітарян (Гальярдіні, 84) — Джеко, Лукаку (Мартінес, 66).

Удінезе: Сільвестрі — Ебосс (Масіна, 17), Бійол, Бекау, Удогі, Ехізібуе — Ловрич (Арслан, 75), Волас, Перейра (Самарджич, 75) — Бето (Ебоселе, 75), Товен (Саксесс, 61).

Попередження: Дарміан, Лукаку, Бійол.