Італія

Ультрас відмовились проходити процедуру реєстрації.

На останній день лютого 2023 року заплановане протистояння в рамках двадцять четвертого туру італійської Серії A поміж туринським Ювентусом та Торіно, яке в Італії прийнято називати Derby della Mole.

Однак цього разу принципова зустріч поміж сусідами за містом буде відбуватись без присутності фанатів гостьової команди.

Річ у тім, що на Альянц Арені з початку поточного сезону діє вимога до вболівальників персоніфікувати придбані квитки та підтверджувати право на відвідування стадіону пред’явленням документів на вході на територію арени.

Із цим уже не погодились уболівальники Фіорентини, залишивши свою команду без підтримки в матчі двадцять другого туру (0:1), і їхній приклад вирішили наслідувати фанати "биків".

Окрім того, група Curva Maratona виступила зі заявою щодо невідповідності вимог із боку Ювентуса статусу ультрас уболівальників суперників.

Фанати Торіно натомість запрошують однодумців зібратись біля домашнього Олімпійського стадіону Турину задля перегляду матчу, а до того — відвідати тренувальний майданчик команди, супроводивши її на важливу зустріч.

Гра Ювентус — Торіно відбудеться 28 лютого, о 21:45.