Італія

Нігерієць — справжній лідер Наполі.

У поєдинку 23 туру італійської Серії А Наполі на класі переграв Сассуоло із рахунком 2:0.

Один з м'ячів на свій рахунок записав нігерійський гелеадор неаполітанців Віктор Осімген.

Цей гол став для форварда 100 голом у кар'єрі. Він досяг цієї позначки у 197 матчі, і зробив це швидше за Ліоенля Мессі та Кріштіану Роналду.

Мессі знадобилось 210 ігор, щоб забити 100 голів. Така ж кількість голів підкорилась Роналду у 301 матчі.

До Наполі 24-річний Осімген захищав кольори Вольфсбурга, Шарлеруа та Лілля. У цьому сезоні він забив 18 голів у 19 іграх.