Італія

Завершилися два поєдинки 23 туру чемпіонату Італії-2022/23.

У рамках 23-го туру італійської Серії А Лаціо вирушив у гості до Салернітани, яка веде боротьбу за виживання.

Римляни підтвердили статус фаворитів напередодні протистояння, відправивши у ворота господарів поля два безвідповідні м'ячі.

Головним героєм зустрічі став форвард Лаціо Чіро Іммобіле, який записав на свій рахунок дубль.

Салертітана — Лаціо 0:2

Голи: Іммобіле, 60, 69

Салернітана: Сепе, Бронн, Данилюк, Пірола (Ловато 75), Кандрeва, Кулібалі, Чрнігой (Самбія 76), Брадарiч, Бонаццолі (Кастанос 59), Вільєна (Валенсія 46), Пьонтек (Ботхейм 75)

Лаціо: Проведель, Марушич, Казале, Патрік, Хюсай, Весіно (Башич 78), Катальді, Луїс Альберто, Феліпе Андерсон, Іммобіле (Канчельєрі 86), Педро (Ромеро 78)

Попередження: Пірола, Валенсія, Бронн, Данилюк — Весіно

Вилучення: Бронн 89 (друга жовта)

У паралельному поєдинку між собою зустрілися Фіорентина та Емполі.

Під час зустрічі команди обмінялися забитими м'ячами, але визначити сильнішого їм так і не вдалося.

Фіорентина — Емполі 1:1

Голи: Кабрал, 85 — Камбіагі, 29

Фіорентина: Терраччано, Венутi (Додо 46), Міленковiч (Ігор 40), Кварта, Терзiч, Мандрагора, Амрабат (Бонавентура 70), Н. Гонсалес, Барак, Сапонара (Іконe 46), Йовіч (Кабрал 69)

"Емполі": Вікаріо, Ебуехі, Ісмаїлі, Луперто, Качаче, Акпа-Акпро (Хендерсон 73), Марін, Бандінеллі (Грассі 84), Бальданці (Хаас 73), Камбіагі (Сатріано 59), Капуто (Пікколі 84)

Попередження: Кварта — Акпа-Акпро, Ісмаїлі, Качаче, Бальданці, Бандінеллі