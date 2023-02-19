Завершилися два поєдинки 23 туру чемпіонату Італії-2022/23.
Салернітана - Лаціо, getty images
19 лютого 2023, 18:15
У рамках 23-го туру італійської Серії А Лаціо вирушив у гості до Салернітани, яка веде боротьбу за виживання.
Римляни підтвердили статус фаворитів напередодні протистояння, відправивши у ворота господарів поля два безвідповідні м'ячі.
Головним героєм зустрічі став форвард Лаціо Чіро Іммобіле, який записав на свій рахунок дубль.
Салертітана — Лаціо 0:2
Голи: Іммобіле, 60, 69
Салернітана: Сепе, Бронн, Данилюк, Пірола (Ловато 75), Кандрeва, Кулібалі, Чрнігой (Самбія 76), Брадарiч, Бонаццолі (Кастанос 59), Вільєна (Валенсія 46), Пьонтек (Ботхейм 75)
Лаціо: Проведель, Марушич, Казале, Патрік, Хюсай, Весіно (Башич 78), Катальді, Луїс Альберто, Феліпе Андерсон, Іммобіле (Канчельєрі 86), Педро (Ромеро 78)
Попередження: Пірола, Валенсія, Бронн, Данилюк — Весіно
Вилучення: Бронн 89 (друга жовта)
У паралельному поєдинку між собою зустрілися Фіорентина та Емполі.
Під час зустрічі команди обмінялися забитими м'ячами, але визначити сильнішого їм так і не вдалося.
Фіорентина — Емполі 1:1
Голи: Кабрал, 85 — Камбіагі, 29
Фіорентина: Терраччано, Венутi (Додо 46), Міленковiч (Ігор 40), Кварта, Терзiч, Мандрагора, Амрабат (Бонавентура 70), Н. Гонсалес, Барак, Сапонара (Іконe 46), Йовіч (Кабрал 69)
"Емполі": Вікаріо, Ебуехі, Ісмаїлі, Луперто, Качаче, Акпа-Акпро (Хендерсон 73), Марін, Бандінеллі (Грассі 84), Бальданці (Хаас 73), Камбіагі (Сатріано 59), Капуто (Пікколі 84)
Попередження: Кварта — Акпа-Акпро, Ісмаїлі, Качаче, Бальданці, Бандінеллі