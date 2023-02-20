Італія

Туринський клуб не скористається цією опцією.

Ювентус з високою ймовірністю не скористається правом викупу Леандро Паредеса у ПСЖ, повідомляє Relevo.

За інформацією джерела, сума викупу становить 22 мільйони євро, проте Ювентус не хоче залишати гравця в команді через його високу зарплату.

Аргентинець буде змушений повернутися до розташування ПСЖ, однак і у французькому клубі не хочуть залишати Паредеса і шукатимуть йому нову команду.

28-річний Паредес зіграв 21 матч за Ювентус у поточному сезоні, у яких відзначився лише однією результативною передачею.