Італія

Функціонер пояснив, чому бельгієць не так часто грає.

Генеральний директор Інтера Беппе Маротта пояснив, чому Ромелу Лукаку отримує мало ігрового часу.

"Ромелу доводиться носити на собі 103 кілограми, він має бути у добрій фізичній формі.

Він ще не готовий на 100%, а лише повертається у свою найкращу форму. Ми очікуємо, що Ромелу досягне великих успіхів у другій частині сезону", — наводить слова Маротти журналіст Фабриціо Романо.

Зазначимо, що Лукаку залишився у запасі на перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Порту.