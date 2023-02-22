Функціонер пояснив, чому бельгієць не так часто грає.
РОМЕЛУ ЛУКАКУ, GETTY IMAGES
22 лютого 2023, 22:35
Генеральний директор Інтера Беппе Маротта пояснив, чому Ромелу Лукаку отримує мало ігрового часу.
"Ромелу доводиться носити на собі 103 кілограми, він має бути у добрій фізичній формі.
Він ще не готовий на 100%, а лише повертається у свою найкращу форму. Ми очікуємо, що Ромелу досягне великих успіхів у другій частині сезону", — наводить слова Маротти журналіст Фабриціо Романо.
Зазначимо, що Лукаку залишився у запасі на перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Порту.