Італія

Бразилець прокоментував найближчого повернення партнерів по Мілану.

Жуніор Мессіас вважає, що Мілан міг би розраховувати на скудетто цього сезону, якби не Наполі, і торкнувся важливості відновлення гравців після травм.

Останніми тижнями Мілан почав відновлюватися, обігравши Торіно та Монцу в двох попередніх матчах Серії А та обігравши Тоттенгем з рахунком 1:0 у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

У розмові з Sport Mediaset Мессіас вперше подумав про складний шлях Мілана цього сезону та про те, де вони зараз.

"У цьому сезоні є усвідомлення того, ким ми є. Окрім негативного періоду, ми завжди були на висоті, нашого ентузіазму ніколи не бракувало, навіть коли нам було важко, і якби не Наполі, ми могли б сподіватися на Скудетто.

Тепер ми на три очки відстаємо від Інтера і займаємо друге місце. Ми вже в дорозі.

Ми не могли зрозуміти, що відбувається, коли почали втрачати очки кожного матчу, але це був скоріше психологічний фактор. Після нічиєї з Ромою команда трохи розвалилася.

Нам потрібно було щось змінити і потрясти, слава богу, все пройшло добре. Зараз ми краще захищаємося з новою формацією, але атакуючу частину потрібно покращити.

Повернення Ібрагімовича та Меньяна важливі, проте кожен гравець є важливим. Крім того, Флоренці, навіть Бакайоко, які допомогли нам у минулій грі.

Я намагаюся викладатися якнайкраще як у стартовому складі, так і після виходу на заміну, коли я потрібен тренеру".

Цього тижня італійський чемпіон зіграє проти Аталанти у неділю.