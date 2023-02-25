Італія

Команда Лучано Спаллетті здобула чергову перемогу у чемпіонаті Італії.

У рамках 24 туру італійської Серії А Наполі завітав у гості до Емполі.

На 17 хвилині команда Лучана Спаллетті мала привід для радощів, адже їх атака завершилась автоголом від Ісмаїлі — 0:1.

А за 11 хвилин гості вже подвоїли рахунок на табло. М'яч відскочив прямо на ногу голеадору неаполітанців Осмігену, який переграв Вікаріо.

На 67 хвилині Наполі залишився у меншості після того, як пряму червону картку побачив перед собою Руй. Проте це не завадило їм утримати переможний рахунок.

Емполі — Наполі 0:2

Голи: Ісмаїлі (АГ), 17, Осімген, 28

Емполі: Вікаріо — Ебуехі (Стоянович, 68), Луперто, Ісмаїли, Парізі — Марін, Гендерсон (Грассі, 57), Хаас (П'яца, 77), Бальданці, Пікколі (Капуто, 57) — Сатріано (Вільято, 77).

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Кім Мін Дже, Маріу Руй — Лоботка, Зелінські (Ндомбеле, 90+2), Замбо-Ангісса (Гаетано, 90+2), Лосано (Олівера, 70), Осімген (Сімеоне, 85), Кварацхелія (Елмаз, 71).

Попередження: Гендерсон, Грассі, Лосано.

Удаление: Руй.