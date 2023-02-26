Італія

Чех має шанс втретє очолити Пескару.

Протягом тренерської кар'єри Зденек Земан змінив безліч клубів і не виграв жодного трофею. Він "брав своє" іншим — побудовою шикарного футболу і вихованням молодих футболістів. Коли чеський спеціаліст очолював Лаціо — квиток у великий футбол отримав Алессандро Неста, коли він перший раз тренував Рому — Франческо Тотті.

Останнім місцем роботи алленаторе була Фоджа, яку залишив у травні 2022 року. Втім, як повідомляє у своєму Твіттері авторитетний італійський журналіст Ніколо Скіра, 75-річний Земан прямо зараз може очолити Пескару з Серії С, уклавши контракт до червня 2023 з можливістю продовження на рік у разі підвищення до Серії B. Між сторонами ведуться перемовини.

Відзначимо, що це може бути третій захід чеха до Пескари. Раніше він очолював її у 2011-2012 та 2017-2018 роках.