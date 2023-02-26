Італія

Завершився матч чемпіонату Італії.

У рамках 24 туру італійської Серії А Мілан на своєму полі приймав Аталанту.

Колектив Стефано Піолі зумів здолати гостей, відправивши до їхніх воріт два голи. Аталанта нічим не змогла відповісти "россонері".

У наступному турі Мілан зіграє на виїзді проти Фіорентини, а Аталанта прийме Удінезе.

Мілан – Аталанта 2:0

Голи: Муссо, 25 (автогол), Мессіас, 86.

Мілан: Меньян — Калулу, Тіав, Томорі — Мессіас (Салемакерс, 88), Тоналі, Крунич, Ернандес — Діас (Де Кетеларе, 74), Жиру (Ібрагімович, 74), Леау (Ребич, 88)

Аталанта: Муссо — Толой, Джимсіті, Скальвіні (Паломіно, 84) — Дзаппакоста (Руджері, 84), де Роон, Коопмейнерс (Ворліцкі, 84), Меле — Бога (Едерсон, 63), Лукман (Муріель, 68), Гейлунд.

Попередження: Леау, Тіав, Крунич — Толой.