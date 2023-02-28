Італія

До вашої уваги — найкращі моменти матчу чемпіонату Італії, що відбувся 27 лютого, о 21:45.

У матчі 24 туру Серії А, що відбувся у понеділок, 27 лютого, римський Лаціо обіграв команду свого екс-футболіста Деяна Станковича — Сампдорію. Попри велику кількість змарнованих моментів, "орли" зуміли знайти свій м'яч наприкінці зустрічі — Луїс Альберто відзначився справжнім шедевром із дальної відстані.

Лаціо завдяки цій перемозі увійшов у таблиці до топ-4. Втім, у разі перемоги у вівторок над Кремонезе, підопічних Мауріціо Саррі звідти може посунути Рома.

Відео суперголу Альберто і огляд матчу: