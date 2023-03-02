Італія

Івуарійця хоче підписати багато топових клубів Європи.

Півзахисник Барселони Франк Кессьє нарешті отримує трохи ігрового часу на Камп Ноу після серії травм, але це не заспокоїло спекуляції щодо його майбутнього в клубі.

Якщо повідомлення, що надходять з Каталонії, були категоричними, що він залишиться на місці в січні, ці повідомлення трохи менш сильні щодо майбутнього івуарійця наступного літа.

Інтер постійно пов'язували з Кессьє, який все ще виглядає не зовсім природно в півзахисті Барселони, незважаючи на докази того, що він може бути дуже корисним для Хаві Ернандеса. Sport каже, що Тоттенгем Хотспур тепер також дивиться на Франка. Хаві прийме рішення щодо футбоілста після завершення сезону.

Минулого літа він прибув вільним агентом з Мілана, але в умовах фінансового тиску на Барселону не дивно бачити те, як вони скористаються інтересом до гравця з боку інших клубів, враховуючи його велику зарплатню.