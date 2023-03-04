Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу італійської Серії A, що відбувся 3 березня 2023 року, 21:45.

У рамках двадцять п’ятого туру італійської Серії A Наполі на власному полі не впорався з обороною Лаціо.

Мауріціо Саррі належним чином підготував власну команду до гри на полі чинного лідера чемпіонських перегонів, і в підсумку колектив Лучано Спаллетті міг розраховувати лише на виключні нагоди біля чужих воріт за ходом усього протистояння.

А самі римляни тим часом удало сходили до атаки посеред другого тайму, записали на свій рахунок видовищний м’яч, після чого завершили протистояння так само якісною обороною, яку демонстрували й до цього.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Наполі — Лаціо в Серії A:

Наполі — Лаціо 0:1

Гол: Весіно, 67

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Мін-Дже, Олівера (Зедадка, 90+3) — Замбо-Ангісса (Ельмас, 71), Лоботка (Ндомбеле, 82), Зелінські (Сімеоне, 82) — Лосано (Політано, 71), Осімген, Кварацхелія.

Лаціо: Проведель — Марушич, Патрік, Романьолі, Хісай — Мілінкович-Савич, Весіно, Луїс Альберто (Катальді, 88) — Андерсон (Педро, 59), Іммобіле, Дзакканьї (Кансільєрі, 82).

Попередження: Осімген, Ельмас — Патрік, Марушич.