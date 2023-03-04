Італія

Гравець поскаржився на свій колишній клуб.

Аргентинський нападник Пауло Дібала захищав кольори туринського Ювентуса впродовж семи років (2015-2022), але зрештою в якості вільного агента перейшов до складу Роми.

Однак за час виступів у складі "зебр" клуб примудрився заборгувати 29-річному виконавцю 3,7 млн євро заробітної платні.

І якщо певний час футболіст отримував компенсації в довільному розмірі, то, із урахуванням останніх подій довкола команди з Туріна та її фінансового становища, ці виплати зупинились.

"Уже й не пригадаю, коли Ювентус востаннє сплачував мені борги. Але я добре знаю, що вони досі залишаються винними мені гроші. Юве має останній шанс заплатити мені 3 млн євро, у іншому ж випадку мій адвокат подаватиме запити до суду.

При цьому я сподіваюсь, що справа не зайде настільки далеко. Я хочу повернути свої гроші, але без подання будь-яких судових позовів, щоб уникнути проблем для мене та для Ювентуса зокрема", — заявив аргентинський виконавець.

Адвокат Дібали, Лука Феррарі, при цьому зазначає, що Ювентус свого часу не дотримав слова стосовно продовження контракту з його клієнтом та підвищенням заробітної платні до 8 млн євро на рік + бонус за підписання нової угоди, що й стало вирішальним фактором до трансферу до Роми.

Додамо також і те, що, окрім Дібали, "зебри" винні 19,9 млн євро португальському нападнику Кріштіану Роналду.

Тим часом у Ромі Пауло в поточному сезоні забив 12 голів та віддав сім гольових передач у 24 матчах.