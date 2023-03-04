Італія

Команда Джан П'єро Гасперіні здобула лише одну перемогу в останніх шести матчах.

У рамках 25-го туру італійської Серії А Аталанта зіграла на своєму полі внічию з Удінезе.

Командам виявилося недостатньо двох таймів, щоб забити бодай один гол, тож фінальний свисток зафіксував нульову нічию.

В останніх шести матчах, включаючи виліт з Кубка Італії від Інтера, Аталанта зазнала чотирьох поразок, одного разу зіграла внічию і здобула лише одну перемогу.

Аталанта — Удінезе 0:0

Аталанта: Муссо, Толой, Деміраль, Джимсіті, Мале, Де Роон, Коопмейнерс (Едерсон 41), Руджері, Лукман (Муріель 63), Бога (Пашаліч 63), Хойлунд (Ворлiцкi 90+1)

Удінезе: Сільвестрі, Бекао, Бійол, Н. Перес, Ебоселе (Мазіна 78), Уолас, Арслан (Перейра 59), Ловріч (Самарджич 78), Удоджі, Саксесс (Товен 65), Бету

Попередження: Едерсон 44, Джимсіті 45+1 — Ловріч 35, Бекао 42, Ебоселе 78