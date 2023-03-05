Італія

Жозе Моуріньо тріумфує над "старою сеньйорою".

У рамках 25 туру італійської Серії А Ювентус завітав у гості до Риму, де зустрівся із Ромою.

Команди підійшли до матчу в оптимальних складах. Але перший тайм видався не дуже цікавим. Ювентус був ближче до голу, а ніж господарі, але удари Влаховича та Локателлі не були дуже складними для Руй Патрісіу.

На початку другого тайму Рома забила перший гол у цій зустрічі. Неймовірний удар вдався Манчіні. Він потужно пробив з-за меж штрафної у лівий кут воріт, а Щесни не дотягнувся до м'яча.

Після голу гравці Ювентуса побігли уперед. Локателлі мав момент на 68, проте захисник його удар заблокував. Мойзе Кін на 89 хвилині змінив Куадрадо. Аллегрі вважав, що він може допомогти команді зрівняти рахунок, але форвард за 30 секунд отримав пряму червону картку. Він вдарив ногою гравця Роми. З таким рахунком гра завершилась.

Рома — Ювентус 1:0

Голи: Манчіні, 53

Рома: Руй Патрісіу — Смоллінг, Манчіни, Рожер, Спінаццола — Вейналдум (Бове, 73), Матич, Крістанте, Пеллегріні (Вольпато, 86), Залевскі (Карсдорп, 64) — Дібала (Абрахам, 73).

Ювентус: Щесни — Алекс Сандро (Бонуччі, 46), Даніло, Бремер, Куадрадо (Кін, 89), Костич (Погба, 77) — Ді Мария, Рабьо, Локателлі (Паредес, 77), Фаджолі (К'єза, 59) — Влахович.

Попередження: Локателлі, Матич, Кістанте, Спінаццола, Костич.

Вилучення: Кін