Італія

Сербський форвард демонструє не дуже вдалий футбол.

Італійський журналіст Карло Гарганезе прокоментував свої слова щодо Душана Влаховича.

"Нам потрібно поговорити про Влаховича. Мало того, що він зупинився у розвитку з моменту приєднання до туринців в січні 2022 року, вся його гра погіршилася. Дотик, зв’язок, рух, голи.

Я зробив велику помилку, передбачивши, що він скоро стане світовою зіркою, коли його тренер не вміє розвивати молодь".

Цього сезону серб забив у Серії 8 голів.