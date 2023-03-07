Сербський форвард демонструє не дуже вдалий футбол.
Душан Влахович - Getty Images
07 березня 2023, 10:19
Італійський журналіст Карло Гарганезе прокоментував свої слова щодо Душана Влаховича.
"Нам потрібно поговорити про Влаховича. Мало того, що він зупинився у розвитку з моменту приєднання до туринців в січні 2022 року, вся його гра погіршилася. Дотик, зв’язок, рух, голи.
Я зробив велику помилку, передбачивши, що він скоро стане світовою зіркою, коли його тренер не вміє розвивати молодь".
Цього сезону серб забив у Серії 8 голів.