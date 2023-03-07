Італія

Футболіст повів себе некоректно та підвів команду.

У рамках 25 раунду італійської Серії А Ювентус на виїзді програв Ромі із рахунком 0:1.

На 89 хвилині головний тренер Ювентуса Массіміліану Аллегрі випустив на поле форварда Мойзе Кіна.

23-річний нападник у думках тренера міг змінити перебіг подій, проте все вийшло не так, як замислював коуч.

За 40 секунд Мойзе отримав безглузду червону картку за те, що вдарив ногою суперника, який тримав його за футболку.

Ювентус цю ситуацію не залишив просто так і покарає гравця штрафом у розмірі 5% від його зарплати, що становить приблизно 20-25 тисяч євро.

Проте це ще не кінцева сума. Будуть проводитись наради з Аллегрі, який може збільшити суму штрафу, якщо забажає.