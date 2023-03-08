Італія

Клуб повернув свого колишнього гравця.

Італійський Удінезе підписав контракт із лівим захисником Марвіном Зегєлааром, підтверджує пресслужба.

Гравець, який до літа 2022 року захищав кольори цієї команди, а після був без клубу, підписав угоду на пів року.

32-річний нідерландець виступав у складі Удінезе протягом чотирьох сезонів, з 2019 по 2022 роки, провівши 66 матчів.

Також у його кар'єри були Аякс, Спортінг, Вотфорд, Ріу Аве, Блекпул та інші клуби. Він навіть отримував виклик до збірної Нідерландів, але не дебютував.