Італія

Італієць знову не помічник у найближчих матчах Ювентусу.

Ювентус оприлюднив заяву, в якій містяться подробиці про травми Федеріко К'єзи, Анхеля Ді Марії та Алекса Сандро після перемоги над Фрайбургом у Лізі Європи в четвер.

К'єза з'явився на полі у матчі замість Душана Влаховича, але через 15 хвилин впав, схопившись за праве коліно. Тепер клуб підтвердив, що він можливо отримав не пошкодження капсули зв'язок, проте наразі варто зачекати.

Здавалося, Ді Марія також відчував проблеми на певних етапах гри проти Фрайбурга через те, що, як вже тепер відомо, через м’язову травму лівого стегна.

Алекс Сандро також пройшов обстеження в п’ятницю вранці, яке виявило незначне ураження підколінного сухожилля після того, як його замінили під час першого тайму першої гри 1/8 фіналу Ліги Європи.

У заяві на клубному веб-сайті йдеться: "Федеріко К'єза та Анхель Ді Марія пройшли діагностичні тести сьогодні вранці в J|Medical. Обстеження виключило пошкодження зв’язкової капсули правого коліна К’єзи та пошкодження м’язів лівого стегна Ді Марії. Тому їхній стан буде оцінюватися день за днем".

"Алекс Сандро також пройшов діагностику, яка виявила незначне ураження підколінного м’яза лівого стегна. Його повернення до змагань очікується після міжнародної паузи".

Gazzetta dello Sport підтвердила, що всі троє мають намір пропустити майбутній матч Серії А проти Сампдорії в неділю ввечері, хоча повний обсяг їх відсутності ще не підтверджений.