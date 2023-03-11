Завершився поєдинок у Серії А.
Емполі - Удінезу - Getty Images
11 березня 2023, 18:00
Удінезе мінімально здолав Емполі.
Єдиний гол на початку другого тайму забив Бекао.
Емполі — Удінезе 0:1
Гол: Бекао (54)
Емполі: Перісан — Стоянович (Набіан, 90+3), Ісмаїлі, Луперто, Парізі (Какаче, 72) — Акпа-Акпро, Марін (П'яца, 72), Бандінеллі (Фацціні, 49) — Бальданці (Грассі, 90) — Капуто, Сатріано
Удінезе: Сільвестрі — Бекао, Бійол, Перес — Ехізібуе (Ебоселе, 77), Перейра (Самарджич, 86), Волас, Ловрич (Арслан, 80), Удогі — Бето, Саксесс (Товен, 86)
Попередження: Луперто, Фацціні — Бійол, Бекао, Бето, Ловрич