Удінезе мінімально здолав Емполі.

Єдиний гол на початку другого тайму забив Бекао.

 

Емполі — Удінезе 0:1

Гол: Бекао (54)

Емполі: Перісан — Стоянович (Набіан, 90+3), Ісмаїлі, Луперто, Парізі (Какаче, 72) — Акпа-Акпро, Марін (П'яца, 72), Бандінеллі (Фацціні, 49) — Бальданці (Грассі, 90) — Капуто, Сатріано

Удінезе: Сільвестрі — Бекао, Бійол, Перес — Ехізібуе (Ебоселе, 77), Перейра (Самарджич, 86), Волас, Ловрич (Арслан, 80), Удогі — Бето, Саксесс (Товен, 86)

Попередження: Луперто, Фацціні — Бійол, Бекао, Бето, Ловрич