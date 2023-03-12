Італія

Туринці поставили крапку у цьому протистоянні у другому таймі.

У рамках 26 туру італійської Серії А туринський Ювентус приймав на своєму полі Сампдорію.

Все починалося більш ніж успішно для підопічних Макса Алегрі: вже на 26-й хвилині туринці мали перевагу в рахунку в два м'ячі завдяки голам Бремера та Рабіо.

Однак ще до перерви Самподрії вдалося повернути рівновагу в рахунку після голів Ауджелло та Джурічича на 31 та 32 хвилинах відповідно, тому у другому таймі гравцям Ювентуса довелося все починати спочатку.

На 64-й хвилині Рабіо знову вивів Ювентус уперед, оформивши таким чином дубль. І незважаючи на те, що ще через п'ять хвилин Влахович не реалізував пенальті, туринці таки здобули непросту перемогу, а крапку у матчі поставив Суле у компенсований до другого тайму час — 4:2.

Ювентус - Сампдорія 4:2

Голи: Бремер, 11, Рабіо, 26, 64, Суле, 90+4 — Ауджелло, 31, Джурічич, 32

Ювентус: Перін, Бремер (Ругані 84), Бонуччі (Куадрадо 46), Даніло, Де Шильо (Гатті 87), Барренечеа (Локателлі 46), Рабіо, Фаджолі, Костіч, Міретті (Суле 73), Влаховіч

Сампдорія: Турк, Аміоне, Гюнтер, Нуйтінк (Паолетті 76), Дзанолі, Рінкон (Малагріда 82), Вінкс, Ауджелло (Мурру 73), Леріс, Джурічич (Хесе 73), Габб'ядіні



Попередження: Фаджолі – Рінкон

На 69-й хвилині Влахович (Ювентус) не реалізував пенальті