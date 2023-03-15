Італія

28-річний футболіст уклав нову угоду.

Наполі підписав довгостроковий контракт із півзахисником Станіславом Лоботкою, повідомив офіційний сайт неаполітанської команди.

Термін нової угоди зі словаком розрахований до 30 червня 2027 року. До контракту включено опцію продовження співпраці до 30 червня 2028 року.

Попередня угода Лоботки з Наполі діяла до літа 2025 року.

У поточному сезоні Лоботка провів 34 матчі за Наполі у всіх турнірах: на його рахунку один гол та один асист.