Італія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 27-го туру італійської Серії А, у якому зіграють римський Лаціо та римська Рома.

Лаціо номінально прийматиме Рому в римському дербі в рамках двадцять сьомого туру італійської Серії A.

Мауріціо Саррі, після поразки від нідерландського АЗ Алкмар (1:2), залучив до стартового складу Казале до центру захисту, тоді як Катальді та Луїс Альберто долучаться до трикутнику в центрі поля, а Педро зіграє праворуч в атаці.

Жозе Моурінью, на тлі нічиєї проти Реала Сосьєдад (0:0), використав із перших хвилин Залевські та Спінаццолу на флангах.

Лаціо: Проведель — Марушич, Казале, Романьолі, Хісай — Мілінкович-Савич, Катальді, Луїс Альберто — Педро, Андерсон, Дзакканьї.

Запасні: Машиміану, Магро, Адамоніс, Хіла, Патрік, Лаццарі, Раду, Фарес, Флоріані, Пеллегріні, Башич, Маркос Антоніо, Іммобіле, Ромеро, Кансільєрі.



Рома: Патрісіу — Манчіні, Смоллінг, Ібаньєс — Залевські, Крістанте, Вейналдум, Спінаццола — Дібала, Пеллегріні — Белотті.