Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 27-го туру італійської Серії А, у якому зіграють римський Лаціо та римська Рома.
Педро, Getty Images
19 березня 2023, 18:19
Лаціо номінально прийматиме Рому в римському дербі в рамках двадцять сьомого туру італійської Серії A.
Мауріціо Саррі, після поразки від нідерландського АЗ Алкмар (1:2), залучив до стартового складу Казале до центру захисту, тоді як Катальді та Луїс Альберто долучаться до трикутнику в центрі поля, а Педро зіграє праворуч в атаці.
Жозе Моурінью, на тлі нічиєї проти Реала Сосьєдад (0:0), використав із перших хвилин Залевські та Спінаццолу на флангах.
Лаціо: Проведель — Марушич, Казале, Романьолі, Хісай — Мілінкович-Савич, Катальді, Луїс Альберто — Педро, Андерсон, Дзакканьї.
Запасні: Машиміану, Магро, Адамоніс, Хіла, Патрік, Лаццарі, Раду, Фарес, Флоріані, Пеллегріні, Башич, Маркос Антоніо, Іммобіле, Ромеро, Кансільєрі.
Запасні: Свілар, Бур, Матич, Абрагам, Льоренте, Сольбаккен, Челік, Камара, Бове, Вольпато, Тагірович, Ель Шаараві.
Рома: Патрісіу — Манчіні, Смоллінг, Ібаньєс — Залевські, Крістанте, Вейналдум, Спінаццола — Дібала, Пеллегріні — Белотті.
Гра Лаціо — Рома почнеться о 19:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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