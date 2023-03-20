Італія

Наставник дав свій коментар.

Головний тренер Наполі Лучано Спаллетті відзначив важливість інших футболістів, окрім Віктора Осімгена та Хвічі Кварацхелії.

Учора, 19 березня, Наполі здолав Торіно (4:0).

"Наполі – це не лише Осімген та Хвіча. Наполі – це гравці нашої команди. Ді Лоренцо провів космічний матч Він грав як чемпіон, як інопланетянин.

Всі наші гравці мають якість, кожен з них може вступити в гру, діючи при цьому стабільно. Наприклад, таку агресію, як у Кіма, знайти нелегко. Його практично неможливо позбутися. Я бачив, що Кім зробив із кількома гравцями.

Ді Лоренцо має сильний характер, це чудовий хлопець", — наводить слова Спаллетті DAZN.

Відрив Наполі від другого місця у Серії А вчора виріс до 19 очок.