Італія

Мануель розповів про власні найближчі цілі.

Півзахисник Ювентуса Мануель Локателлі "сумує", що його не викликали у збірну на матчі проти Англії та Мальти, але він впевнений, що незабаром повернеться до команди.

Півзахисник "бьянконері" поспілкувався з каналом Ювентуса на Twitch у понеділок, у день першого тренування збірної Італії в Коверчано під час березневої міжнародної перерви.

На запитання про те, що він відчуває через те, що не став частиною команди, він відповів: "Це засмутило мене, але я можу довести на полі, що заслуговую повернутися".

Локателлі входив до складу "скуадри адзурри", яка менше двох років тому виграла Євро.

"Я запам'ятаю це назавжди", — зізнався він.

"Був COVID роком раніше, тому люди ще більше насолоджувалися святкуванням. Це перевершило всі очікування. Якби ми грали роком раніше, я б не приєднався до команди. У житті потрібна удача, і завжди треба бути готовим".

Локателлі прокоментував перемогу Ювентуса над Інтером 1:0 у неділю.

"Коли ми граємо ввечері, завжди є адреналін, і коли ти перемагаєш на Сан-Сіро, стає краще", — сказав він.

"Я вважаю, що це був один з моїх найкращих виступів, я відразу знайшов правильну позицію, і я грав багато ігор з самого початку. Постійність допомагає".

Перший син Локателлі народився 10 березня в Турині.

"Тоді я відчув велику любов, у родині "бьянконері" є ще одна дитина.

Сподіваюся, він захоче побачити, що зробив його батько. Сподіваюся, він захоче дивитися ігри Ювентуса. Буде важко висловити йому всі свої емоції, але, сподіваюся, буде більше таких ігор, як було в неділю".

"Мої кумири у туринському клубі? Дель П'єро є символом цього клубу, а також Недвед і Буффон. Потім Пірло, а також Пессотто. Я його знаю, і він навчив мене багатьом речам. І не забувайте про К'єлліні та Бонуччі".