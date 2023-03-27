Італія

Гравець згоден із роллю другого плану.

Бразильський центральний захисник Жуан Жезус свого часу вподобав виступи в італійській Серії A, де опинився завдяки трансферу з Інтернасьйоналя до міланського Інтера взимку 2012 року.

Після того в професійній кар’єрі вже 31-річного виконавця був етап виступів у складі Роми, спочатку в якості орендованого, а потім — у якості повноцінного гравця "вовків", але з літа 2021 року футболіст грає за Наполі.

Наприкінці весни минулого року він ухвалив дуже вдале рішення щодо продовження контракту з командою Лучано Спаллетті, яка наразі надзвичайно впевнено лідирує в чемпіонських перегонах.

Однак тоді Жезус погодив річну угоду з можливістю додаткового продовження, і саме результати виступів команди наразі дозволяють йому не зважати на незначну кількість ігрового часу в поточному сезоні.

Як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, найближчим часом Наполі та Жуан поставлять підписи під черговою річною угодою з можливістю продовження ще на один сезон.

У поточному футбольному році бразилець відіграв 11 матчів (848 хвилин), забивши два м’ячі.