Італія

Футболіст поміркував про Шахтар та Україну.

Захисник Фіорентини Додо, який перейшов у клуб з Шахтаря, висловився про донецький клуб та Україну.

"Я покинув Бразилію у 18 років. Шахтар дав мені все. Завдяки їм я став футболістом високого рівня. Грав у Лізі чемпіонів і Лізі Європи. Грав разом із такими гравцями, як Срна, Тайсон, Фред, Мудрик… Ця команда зробила мене щасливим. І мені шкода, що вона переживає важкі часи.

У Шахтарі мені довелося жити в жахливій реальності. Я перевіз свою покоївку до Флоренції, а в неї вся родина в Києві, і вона щодня розповідає мені про вибухи.

Це погана ситуація, я щодня молюся Богу, щоб усі були в безпеці", — сказав Додо в інтерв'ю calciomercato.

Нагадаємо, що Фіорентина викупила контракт Додо в Шахтаря за 14,5 мільйони євро влітку 2022 року.