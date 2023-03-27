Італія

Голландець хоче лишитися далі у Мілані.

Стефан Де Врій повідомив своїм представникам, що він готовий залишитися в Інтері до 2025 року і близький до підписання нового контракту, щоб зробити його офіційним.

Поточна угода 31-річного футболіста з "нерадзуррі" закінчується в кінці сезону 2022-2023, але Де Врій готовий продовжити своє перебування на "Сан-Сіро" принаймні ще на два роки.

За даними Gazzetta dello Sport, на умовах, запропонованих голландцю, він отримає близько 4 мільйонів євро за сезон, що дорівнює сумі, яку він заробляє за поточною угодою.

Підпис Де Врея розглядається як успіх для Інтера, який ризикував втратити його, а також Мілана Шкріньяра, який залишить клуб безкоштовно влітку, що залишило б зяючу діру в лінії захисту "нерадзуррі".

Насправді Де Врей уже може вести переговори з іншими клубами з січня, враховуючи, що у нього залишилося менше шести місяців до завершення його контракту.

Gazzetta повідомляє, що були зацікавлені сторони по всій Європі, зокрема в Прем'єр-лізі.

Кажуть, що керівництво Інтера вважає голландця важливою фігурою в роздягальні, навіть якщо він не зміг зробити стільки ж цього сезону, скільки в попередні роки.

Все, що залишилося, це домовитися про зустріч і отримати офіційний підпис від гравця, щоб офіційно оформити угоду.