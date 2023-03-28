Італія

Футболіст може залишити МЮ незабаром.

Центральний захисник Манчестер Юнайтед та капітан збірної Швеції запропоновав свої послуги міланському Інтеру.

"Нерадзуррі" як раз шукають заміну Мілану Шкріняру, який влітку поповнить ряди французького ПСЖ.

Нещодавно Лінделеф зізнався, що незадоволений ігровою практикою в МЮ і буде обговорювати з агентом подальші дії влітку.

Віктор вже зв'язався з агентами та попросив вияснити, чи не хоче Інтер підписати його. Незважаючи на присутність Франческо Ачербі та Стефан де Врея, клубу потрібен ще один центрбек.

Контракт Лінделефа з Юнайтед закінчується в червні 2024 року, але у "червоних дияволів" є можливість продовжити його на наступну кампанію.