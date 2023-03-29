Зустріч запланована на середу, 29 березня.
Олів'є Жиру, getty images
29 березня 2023, 18:25
Нападник Мілана Олів'є Жиру незабаром може поставити підпис під новим контрактом зі своїм поточним клубом.
Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, між агентами 36-річного француза та керівництвом "россонері" на сьогодні, 29 березня, заплановано зустріч.
Під час неї сторони планують завершити угоду щодо нового контракту досвідченого футболіста.
Поточний контракт Жиру з Міланом розрахований до кінця цього сезону, але обидві сторони хочуть продовжити співпрацю.
У поточній кампанії досвідчений форвард провів на клубному рівні 34 матчі, в яких він забив 12 голів та віддав 6 результативних передач.