Італія

Зустріч запланована на середу, 29 березня.

Нападник Мілана Олів'є Жиру незабаром може поставити підпис під новим контрактом зі своїм поточним клубом.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, між агентами 36-річного француза та керівництвом "россонері" на сьогодні, 29 березня, заплановано зустріч.

Під час неї сторони планують завершити угоду щодо нового контракту досвідченого футболіста.

Поточний контракт Жиру з Міланом розрахований до кінця цього сезону, але обидві сторони хочуть продовжити співпрацю.

У поточній кампанії досвідчений форвард провів на клубному рівні 34 матчі, в яких він забив 12 голів та віддав 6 результативних передач.