Керівництво Інтера провело зустріч із агентом свого центрального захисника Алессандро Бастоні, яка відбулася 29 березня. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Сторони обговорили варіант із продовженням контракту 23-річного італійця, оскільки його нинішня угода спливає влітку 2024 року.

"Будуть ще інші зустрічі. Бастоні — уболівальник Інтера і хоче залишитися, тому вболівальникам не варто панікувати", — сказав агент італійського центрбека Тінті.

Цього сезону Алессандро Бастоні провів за Інтер 30 поєдинків у всіх турнірах, у яких він віддав п'ять результативних передач. Портал Transfermarkt оцінює 23-річного захисника у 55 мільйонів євро.