Італія

Сторони провели лише першу зустріч, щоб обговорити майбутнє італійського центрбека.

Керівництво Інтера провело зустріч із агентом свого центрального захисника Алессандро Бастоні, яка відбулася 29 березня. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Сторони обговорили варіант із продовженням контракту 23-річного італійця, оскільки його нинішня угода спливає влітку 2024 року.

"Будуть ще інші зустрічі. Бастоні — уболівальник Інтера і хоче залишитися, тому вболівальникам не варто панікувати", — сказав агент італійського центрбека Тінті.

Цього сезону Алессандро Бастоні провів за Інтер 30 поєдинків у всіх турнірах, у яких він віддав п'ять результативних передач. Портал Transfermarkt оцінює 23-річного захисника у 55 мільйонів євро.