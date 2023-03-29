Сторони провели лише першу зустріч, щоб обговорити майбутнє італійського центрбека.
Алессандро Бастоні, getty images
29 березня 2023, 19:24
Керівництво Інтера провело зустріч із агентом свого центрального захисника Алессандро Бастоні, яка відбулася 29 березня. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
Сторони обговорили варіант із продовженням контракту 23-річного італійця, оскільки його нинішня угода спливає влітку 2024 року.
"Будуть ще інші зустрічі. Бастоні — уболівальник Інтера і хоче залишитися, тому вболівальникам не варто панікувати", — сказав агент італійського центрбека Тінті.
Цього сезону Алессандро Бастоні провів за Інтер 30 поєдинків у всіх турнірах, у яких він віддав п'ять результативних передач. Портал Transfermarkt оцінює 23-річного захисника у 55 мільйонів євро.