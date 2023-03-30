Італія

Захисник міланського клубу розповів про плани команди в цьогорічних єврокубках.

У дуелі проти португальського Порту в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА міланський Інтер здобу собі перепустку до наступного раунду міжнародних змагань, де зіграє проти іншого гранду країни з Піренейського півострова — лісабонської Бенфіки.

Захисник "нерадзуррі" Даніло Д’Амброзіо в нещодавньому інтерв’ю розповів, у якому стані його команда виходить після міжнародної павзи.

"Загалом, результати жеребкування для нас виявились непоганими. Не те щоб я задоволений від факту майбутніх зустрічей із Бенфікою, але ми повинні бути реалістами: інші команди на цій стадії мають щось більше, аніж ми.

Що ж до чемпіонату, то коли ти граєш на такому рівні, є багато зобов’язань. Кожен, хто грає за Інтер, знає, що навіть нічия для цього клубу — це поразка.

У нас зараз будуть відповідальні ігри одна за одною й вихід із такої ситуації полягає в тому, щоб іти від однієї гри до іншої.

Про що ми думали після перемоги над Наполі? Цифри кажуть краще за нас про це: Наполі дуже сильний опонент. Отже, ми думали, що ми сильна команда, раз зуміли їх переграти, але злети й падіння не дозволяли нам залишатися поруч із ними надалі.

Чи може Інтер у цьому сезоні зіграти в фіналі Ліги чемпіонів? Це наша велика мрія. Але є різниця між мрією та метою на сезон. Потрібно багато над собою працювати", — заявив італійський виконавець.

У поточному сезоні Д’Амброзіо зіграв 14 матчів, зробивши один гольовий пас.