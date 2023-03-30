Італія

Туринці можуть лишити гравця збірної Аргентини собі на довший строк.

Перемовини між Ювентусом та Анхелем ді Марією тривають — повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Наступний раунд переговорів має відбутися орієнтовно наступного місяця.

Контракт аргентинця завершується майбутнім літом.

Його бажання перейти до клубів МЛС чи Туреччини не відповідало дійсності і він сконцентрований лише на Ювентусі.

Цього сезону на його рахунку 24 матчі в усіх турнірах.