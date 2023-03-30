Туринці можуть лишити гравця збірної Аргентини собі на довший строк.
Анхель ді Марія - Getty Images
30 березня 2023, 22:30
Перемовини між Ювентусом та Анхелем ді Марією тривають — повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Наступний раунд переговорів має відбутися орієнтовно наступного місяця.
Контракт аргентинця завершується майбутнім літом.
Його бажання перейти до клубів МЛС чи Туреччини не відповідало дійсності і він сконцентрований лише на Ювентусі.
Цього сезону на його рахунку 24 матчі в усіх турнірах.