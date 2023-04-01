Італія

Завершився матч чемпіонату Італії.

Кремонезе вдома програв Аталанті. Гості вийшли вперед у першому таймі, далі Чофані зрівняв рахунок з пенальті, проте остаточний результат зробили гравці з лави для запасних, що дозволили здобути вольову перемогу.

Кремонезе — Аталанта 1:3

Голи: Чофані, 55 — де Рон, 44, Бога, 73, Лукман, 90

Кремонезе: Карнесеккі — Емануель, Б'янкетті, Лочошвілі (Васкес, 67) — Пікель, Бенассі (Бассо Річчі, 75), Кастаньєтті (Гільйоне, 81), Мейте (Буонаюто, 80), Валері — Тсаджу, Чофані (Гальдамес, 67)

Аталанта: Муссо — Толой (Демірал, 80), Паломіно, Скальвіні — Дзаппакоста (Меле, 66), де Рон, Едерсон, Руджері — Пашалич (Бога, 46) — Сапата (Гойлунд, 59), Муріель (Лукман, 46)

Попередження: Лочошвілі, Чофані, Б'янкетті — Пашалич, Толой