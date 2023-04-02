Італія

Бразильський центрбек пов'язав своє майбутнє з чинним лідером Серії А.

Наполі на своєму офіційному сайті оголосив про продовження співпраці зі своїм центральним захисником Жуаном Жезусом.

31-річний бразилець підписав із клубом італійської Серії А новий контракт, який буде розрахований до літа 2025 року.

Крім того, в угоді передбачено опцію продовження її дії до літа 2027 року.

У поточному сезоні Жуан Жезус провів за Наполі 11 поєдинків, у яких він забив 2 голи та віддав 5 результативних передач.