Бразильський центрбек пов'язав своє майбутнє з чинним лідером Серії А.
Жуан Жезус, sscnapoli.it
02 квітня 2023, 00:24
Наполі на своєму офіційному сайті оголосив про продовження співпраці зі своїм центральним захисником Жуаном Жезусом.
31-річний бразилець підписав із клубом італійської Серії А новий контракт, який буде розрахований до літа 2025 року.
Крім того, в угоді передбачено опцію продовження її дії до літа 2027 року.
У поточному сезоні Жуан Жезус провів за Наполі 11 поєдинків, у яких він забив 2 голи та віддав 5 результативних передач.