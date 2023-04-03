Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Серії А, що відбувся 2 квітня 2023 року, 21:45.

У центральному матчі 28-го туру італійської Серії А на нас чекав поєдинок між Наполі та Міланом, які незабаром також зустрінуться між собою у чвертьфіналі Ліги чемпіонів.

Замість очікуваного конкурентоспроможного матчу ми побачили, як "росонері" відправили у ворота чинного лідера турнірної таблиці чемпіонату Італії аж чотири "сухі" м'ячі, здобувши таким чином розгромну перемогу.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Наполі — Мілан в 28 турі англійської Прем'єр-ліги-2022/23:

Наполі — Мілан 0:4

Голи: Леау, 17, 59, Діас, 25, Салемакерс, 67



Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Мін Дже (Жезус, 81), Руї — Замбо-Ангісса, Лоботка (Ельмас, 68), Зелінські (Ндомбеле, 68) — Політано (Лосано, 68), Сімеоне (Распадорі, 77), Кварацхелія.



Мілан: Меньян — Калабрія, К’єр, Томорі, Ернандес — Беннасер (Бакайоко, 83), Тоналі — Діас (Салемакерс, 56), Крунич (Де Кетеларе, 83), Леау (Орігі, 74) — Жиру (Ребич, 74).



Попередження: Лоботка — Жиру, Крунич